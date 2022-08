Turista morre ao ser baleado em atentado dentro de resort de luxo na Bahia

Um turista cearense foi morto a tiros durante um atentado dentro de um resort de luxo, em Stella Maris, em Salvador, no final da manhã desta quinta-feira (25). De acordo com testemunhas, ele estava em uma área de lazer, às margens da piscina, quando um homem entrou e atirou na vítima.

O homem foi identificado como Victor Gutemberg Bezerra Ramos, de 29 anos. De acordo com a Polícia Civil, ela era empresário do ramo de veículos. O suspeito do crime fugiu logo após os disparos, em um carro.

A polícia informou ainda que equipes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) fizeram a perícia do local. O laudo deve ser divulgado em até 30 dias. O corpo do homem foi removido para o Instituto Médico Legal (IML).

O DHPP iniciou uma investigação para apurar circunstâncias do crime. Não há detalhes sobre a motivação do atentado. O g1 entrou em contato com o Hotel Catussaba, onde ocorreu o crime, e aguarda um retorno.

Crime ocorreu em uma das piscinas de hotel em Salvador — Foto: Divulgação/Hotel Catussaba