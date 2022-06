TVMIDIA conferiu o sucesso dos festejos juninos em Dona Inês

Na noite do dia 22 a equipe da TV Midia estável fazendo a cobertura dos festejos Juninos na serra de Dona Inês-PB. Com a temperatura em 19° o além do frio, o evento teve Muito forró pé de serra e forró das antigas.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...