TVMIDIA – Manhã de Notícias terá novo horário, a partir da próxima segunda-feira (29)

A vida exige transformações diárias, e baseado nessa máxima, a equipe de jornalismo da TVMIDIA, sobretudo do programa Manhã de Notícias, após reunião, decidiu por adotar algumas mudanças em sua estrutura. As mudanças se fazem necessárias dado ao crescimento nas nossas plataformas digitais (Facebook, Youtube, Instagram), que ultrapassaram os 270 mil seguidores.

Como parte das inovações a serem adotadas, o programa começará na próxima segunda-feira (29), às 10h da manhã mantendo foco no noticiário político e policial, e abrindo espaço para o entretenimento, artes, cultura, música, saúde, empreendedorismo, turismo, etc.

A apresentadora do Manhã de Notícias, Michele Marques, acredita que as mudanças e adequações se fazem necessárias para poder atender ao gosto do espectador. “essas mudanças são fundamentais para aprimoramento do protejo, e para nós profissionais que estamos envolvidos nele, isso nos faz ter aquela sensação de novidade”.

O manhã de Notícias, primeiro e único programa de telejornalismo na região de Guarabira, completou 4 anos em maio deste ano.

Pioneiro nas plataformas digitais, o grupo Midia, que começou com o Portalmidia.net há 17 anos, sendo o primeiro site de jornalismo web, em Guarabira, sabe que o mundo cada vez mais será digital, e passa pela internet. Cada vez mais pessoas estarão conectadas pela rede.

