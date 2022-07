Ubisoft vai encerrar servidores de 15 jogos em breve

A Ubisoft irá encerrar os servidores de 15 jogos no dia 1º de setembro de 2022. Entre a lista de games afetados, estãoe outros.O desligamento dos servidores não deixa os jogos inutilizáveis, ou seja, você ainda pode jogá-los sem problema nenhum. O que será encerrado é o modo multiplayer e outros serviços online que exigem conexão com a internet.

Confira a lista completa de jogos da Ubisoft que terão os servidores desligados:

Ano 2070

Assassin’s Creed II

Assassin’s Creed 3 (lançamento de 2012)

Assassin’s Creed Brotherhood

Assassin’s Creed Liberation HD

Assassin’s Creed Revelations

Driver San Francisco

Far Cry 3 (lançamento de 2012)

Ghost Recon Future Soldier

Prince of Persia: The Forgotten Sands

Rayman Legends

Silent Hunter 5

Space Junkies

Splinter Cell: Blacklist

ZombiU

No caso de Assassin’s Creed 3 e de Far Cry 3, o desligamento dos servidores afeta apenas as versões originais, lançadas em 2012. Caso você tenha as versões remasterizadas, isso não deve lhe impactar. Outro detalhe importante: não será mais possível instalar ou acessar DLCs de Assassin’s Creed 3, Assassin’s Creed Brotherhood, Assassin’s Creed Liberation HD, Driver San Francisco, Far Cry 3, Prince of Persia: The Forgotten Sands e Silent Hunter 5.

Na página oficial de suporte da Ubisoft, a empresa explica o seguinte:

“Fechar os serviços online para alguns jogos mais antigos nos permite concentrar nossos recursos em oferecer ótimas experiências para jogadores que estão jogando títulos mais novos ou mais populares.”

Apesar de ser uma notícia frustrante, encerrar os serviços online de jogos mais antigos é uma prática comum no mercado. Em 2021, a empresa também desligou os servidores de jogos como Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas, Rainbow Six Vegas 2, Rainbow Six Lockdown, Far Cry 2 e Splinter Cell Conviction.

Fonte: Ubisoft