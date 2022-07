UFPB recomenda esquema vacinal completo e uso de máscara em ambientes abertos e fechados da universidade

A Comissão de Biossegurança da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) emitiu ofício, nessa terça-feira (19), no qual recomenda o uso de máscaras por causa do aumento de casos de Covid-19 no estado. A Comissão reiterou que os estudantes, professores e servidores administrativos completem o esquema vacinal contra o coronavírus e também higienizem as mãos.

O uso de máscaras vale para ambientes fechados e também em ambientes abertos de grande circulação de pessoas, segundo apurou o ClickPB, conforme consta no ofício da Comissão de Biossegurança da Universidade Federal da Paraíba.

O ofício (Nº 6/2022 – CBI-UFPB) assinado pelo presidente da Comissão de Biossegurança Institucional da UFPB, Luiz Felipe de Carvalho França, e pelo chefe de Gabinete da Reitoria, Pablo Nogueira Teles Moreira, foi emitido a toda comunidade universitária.

