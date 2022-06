Última chamada: Costa Rica e Nova Zelândia lutam por vaga na Copa

Chegou o momento de conhecermos qual será a 32ª seleção garantir a classificação para a Copa do Mundo 2022 . Nesta terça-feira (14/6), Costa Rica e Nova Zelândia lutam para ver quem fica com a última vaga nas Eliminatórias da Copa do Mundo.

As duas seleções entram na briga depois da Austrália preencher a vaga no Grupo D, nessa segunda (13/6), após derrotar o Peru nos pênaltis. Agora, costarriquenhos e neozelandeses disputam no Estádio Al Rayyan, no Catar, uma vaga no grupo E, junto de Espanha, Alemanha e Japão.

Depois de encerrar as Eliminatórias da América do Norte e Central na 4ª colocação, a Costa Rica chega para a disputa da classificação com moral. Das sete vitórias que teve durante as Eliminatórias, quatro foram nas últimas quatro partidas da seleção.

O bom momento e a confiança da equipe podem ajudar os costarriquenhos a disputarem a sua 6ª Copa do Mundo da história.

Do outro lado, a Nova Zelândia também vem em bom momento, mas diante de adversários de nível técnico abaixo. Nas Eliminatórias da Oceania, os neozelandeses tiveram 100% de aproveitamento, com direito a goleada por 5 x 0 na final diante da Seleção das Ilhas Salomão.

A seleção que conquistar a vaga para a Copa fará a sua estreia na competição no dia 23 de novembro contra a Espanha.

Costa Rica e Nova Zelândia entram em campo às 15h.

metropoles