Últimas vagas para o curso de atendimento pré-hospitalar em Guarabira, Agreste Paraibano.

*Suporte básico de vida

*Salvamento de múltiplas vidas

O curso com duração de 180 horas será ministrado por Gracinara Lima, enfermeira, co-fundadora da Life Treinamentos, gerente de enfermagem da policlínica municipal de Jaguaribe, embaixadora do grupo Medmais no aeroporto de João Pessoa.

A LIFE é uma empresa nova na região, de cursos de capacitação na área da saúde e segurança ocupacional.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...