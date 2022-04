Um homem morre e dois ficam gravemente feridos em acidente de carro em Cabedelo

Na manhã deste sábado (16), um acidente no km 8 da BR-230, envolvendo uma caminhonete do tipo VW Saveiro, deixou um homem morto e dois feridos. Todos os ocupantes do veículo envolvido no acidente estavam sem cinto de segurança e a vítima fatal vinha na caçamba do veículo.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e Corpo de Bombeiros, e encaminhados para o Hospital de Trauma de João Pessoa.

De acordo com o relato de testemunhas, as três vítimas vinham em uma caminhonete no sentido Cabedelo – João Pessoa, que estava com um reboque carregado, quando o motorista perdeu o controle do veículo. A PRF suspeita que o pneu do reboque furou, por isso o veículo capotou e bateu na mureta que divide a rodovia federal.

No momento, o trânsito fluindo, apenas com uma faixa interditada.

clickpb