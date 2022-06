Universidade Estadual da Paraíba oferta 450 vagas para cursos de licenciatura na modalidade ensino a distância

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico​. Documentos serão requisitados apenas no ato da matrícula ou nos pedidos de isenção de taxa.

A Pró-Reitoria de Ensino Médio, Técnico e Educação a Distância (PROEAD) da Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) torna público que ficam abertas das 10h do dia 6 de junho às 23h59min do dia 30 de junho, as inscrições para o processo seletivo dos cursos de graduação de Licenciatura em Geografia, Licenciatura em História e Licenciatura em Letras Português/Espanhol (dupla habilitação) – EAD, objetivando o preenchimento de 150 vagas para cada curso.

As inscrições serão realizadas exclusivamente pelo endereço eletrônico. Documentos serão requisitados apenas no ato da matrícula ou nos pedidos de isenção de taxa.

A seleção será realizado por meio de prova escrita objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação está prevista para o dia 24 de julho, das 8h às 12h, em Campina Grande.

Para mais informações, confira aqui o edital.

