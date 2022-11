”Uso da força será aplicado, se necessário” diz Rodrigo Garcia sobre bloqueio de rodovias

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou que a fase de diálogo e negociações em relação aos bloqueios em rodovias do estado foram encerradas e que, a partir de agora, multas serão aplicadas. Caso necessário, a polícia efetuará prisões e fará uso da força.

“Agora pela manhã, em virtude da decisão do STF, as negociações se encerraram e, a partir de agora, nós vamos aplicar o que determina a decisão judicial, iniciando com multas de R$100 mil por hora para cada veículo que esteja contribuindo com a obstrução, a partir daí fichando e eventualmente prendendo aqueles manifestantes que, porventura, resistirem a desobstruir as vias e, se necessário, o emprego de uso de força”, disse, em coletiva de imprensa.

Garcia fez referência à decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determina o desbloqueio e à decisão do ministro Alexandre de Moraes que autoriza a atuação das Polícias Militares estaduais nas rodovias federais.

Segundo o governador de São Paulo, cerca de 90 pontos de manifestação ainda são contabilizados no estado; 40 já foram desobstruídos, incluindo o acesso ao aeroporto de Guarulhos.

Garcia ainda disse que o estado reconhece o resultado das urnas e que as manifestações não vão mudar isso.

“As eleições acabaram, nós vivemos em um país democrático, São Paulo respeita o resultado das urnas e nenhuma manifestação vai fazer com que a democracia do Brasil retroceda”, disse.

“Não vai ser manifestação ou baderna que vai fazer com que a sociedade não reconheça o resultado das urnas. Aos vencedores, o mandato; aos perdedores, o reconhecimento da derrota”, completou.

FOTOS — Apoiadores de Bolsonaro bloqueiam rodovias brasileiras após derrota em eleições

1 de 13 Manifestação de Caminhoneiros fecham a rodovia BR-101 em Palhoça/SC. Crédito: DOUGLAS SILVEIRA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

2 de 13 Trânsito de veículos no sentido interior da Rodovia Raposo Tavares, na altura do km 22 (bairro Granja Viana), em Cotia, após o bloqueio de faixas da rodovia por manifestantes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL). Crédito: ALEX SILVA/ESTADÃO CONTEÚDO

3 de 13 Um grupo de apoiadores do presidente e candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), interdita duas faixas da rodovia Raposo Tavares, na altura do km 21, em Cotia, no sentido São Paulo Crédito: ISAAC FONTANA/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

4 de 13 Um grupo de caminhoneiros favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro inicia uma paralisação e bloqueio na Rodovia Leonor Mendes de Barrros, SP-333 e Rodovia Tranbrasiliana, BR-153 na altura da cidade de Marília, região centro-oeste do estado São Paulo. Crédito: ALF RIBEIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

5 de 13 Caminhoneiros bloqueiam a Rodovia Chico Xavier, trecho da BR-050 no município de Uberaba (MG) Crédito: L.ADOLFO/ESTADÃO CONTEÚDO

6 de 13 Caminhoneiros bloqueiam os dois sentidos da Rodovia Anhanguera no trecho de Limeira (SP) Crédito: ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

7 de 13 Caminhoneiros bloqueiam os dois sentidos da Rodovia Anhanguera no trecho de Limeira (SP) Crédito: ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

8 de 13 Um grupo de caminhoneiros favoráveis ao presidente Jair Bolsonaro inicia uma paralisação e bloqueio na Rodovia Leonor Mendes de Barrros, SP-333 e Rodovia Tranbrasiliana, BR-153 na altura da cidade de Marília, região centro-oeste do estado São Paulo. Crédito: ALF RIBEIRO/FOTOARENA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO

9 de 13 Um grupo de apoiadores do presidente e candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), interdita com ajuda de caminhoneiros trecho do km 104 da Rodovia Anhanguera (SP-330), perto de Campinas (SP) Crédito: DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

10 de 13 Um grupo de apoiadores do presidente e candidato derrotado à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), interdita com ajuda de caminhoneiros trecho do km 104 da Rodovia Anhanguera (SP-330), perto de Campinas (SP) Crédito: DENNY CESARE/CÓDIGO19/ESTADÃO CONTEÚDO

11 de 13 Caminhoneiro tenta furar bloqueio mas é impedido por manifestantes na rodovia BR-101 em Palhoça/SC. Crédito: DOUGLAS SILVEIRA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

12 de 13 Manifestação de Caminhoneiros fecham a rodovia BR-101 em Palhoça/SC Crédito: DOUGLAS SILVEIRA/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO

13 de 13 Manifestação de Caminhoneiros fecham a rodovia BR-101 em Palhoça/SC. Crédito: DOUGLAS SILVEIRA/AGIF

