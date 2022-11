Uso de máscara volta a ser obrigatório em escolas estaduais da Paraíba para prevenir contágio de covid-19

O uso de máscaras voltou a ser obrigatório nas escolas da rede estadual de ensino, na Paraíba. Conforme apurou o ClickPB a medida tem como objetivo prevenir o contágio pelo coronavírus e foi instituída após a publicação do decreto 43.080, assinado pelo governador João Azevêdo (PSB) na última sexta-feira (18). Órgãos de saúde têm observado um aumento no índice de infecção pela Covid-19 no estado e na maioria do país.

O secretário de educação, Cláudio Furtado lembrou que a medida ocorre, também, para evitar uma possível interrupção das atividades escolares e citou exemplos. ” Em algumas escolas já aconteceu casos de parada das escolas devido a quantidade de professores que contraíram Covid”, detalhou.

Segundo constatou a reportagem, apenas entre a última sexta-feira (18) e o domingo (20) foram registrados mais de 4.000 casos positivos de Covid-19 na Paraíba.

