Uso de máscaras será exigido em ambientes fechados nas repartições públicas da PB

A partir da próxima segunda-feira (21), o uso de máscaras nos ambientes fechados das repartições públicas estaduais passa a ser obrigatório. A medida será publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) deste sábado (19) e se torna necessária em virtude do aumento no número de casos de Covid-19 registrado em novembro.

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), apenas nas últimas 24 horas foram confirmados mais 1.871 novos casos da Covid.

Até o momento, o percentual de ocupação de leitos de enfermaria é de 43% e de UTI adulto, 27%.

