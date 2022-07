Usuários fazem campanha por “Instagram original” após anúncio de que app vai ficar mais parecido com Tik Tok

O chefe do Instagram, Adam Mosseri, publicou um vídeo em seu perfil oficial no Twitter nesta terça-feira (26) no qual faz alguns esclarecimentos sobre as mudanças recentes da plataforma sobre seu comando. Segundo o executivo, há muita coisa acontecendo e as pessoas estão confusas quanto aos planos da rede social.

“Eu queria abordar algumas coisas em que estamos trabalhando para tornar o Instagram uma experiência melhor”, explicou ele. Mosseri disse que estão fazendo muitos testes, mas que ouve as preocupações de todos, por isso resolveu trazer algumas explicações.

“Eu preciso ser honesto. Eu realmente acredito que o Instagram terá mais vídeos ao longo do tempo. Nós vimos isso mesmo quando não realizamos alteração nenhuma. Nós vimos isso só de vocês olharem [as publicações do] feed em ordem cronológica”, argumentou Adam Mosseri, chefe da rede social.

Apesar de defender que em algum momento será preciso adaptar a rede social para que ela tenha mais vídeos, Mosseri foi taxativo sobre um ponto. “O Instagram continuará dando suporte para as fotos. Essa é a nossa herança”, afirmou.

Abaixo-assinado

O vídeo do executivo foi uma resposta à crescente insatisfação dos usuários com as alterações da rede social. A acusação das pessoas é que a rede social da Meta está cada vez mais parecida com o TikTok e que, de alguma forma, estaria priorizando os vídeos em detrimento das fotos.

A plataforma tem tentado competir com o TikTok a partir dos Reels com dicas de culinária, maquiagem, piadas, lances esportivos e etc. Os vídeos curtos estão mais aparentes nos feeds das pessoas, já que estão mais misturados com as fotos e publicidades.

Por Tecmundo