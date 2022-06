”Variola dos macacos” Mundo registra 780 casos da doença

O órgão avalia que o risco global causado pelos surtos é moderado, já que esta é a primeira vez que tantos casos são reportados em diferentes locais fora do continente africano.

Nas regiões onde a varíola dos macacos é endêmica, no entanto, houve 66 mortes desde o início do ano – a maioria delas, concentrada na República Democrática do Congo, onde 58 pessoas morreram.