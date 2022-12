Veja a repercussão da morte do monsenhor Jonas Abib, fundador da Canção Nova

“A comunidade Canção Nova e o Movimento Carismático perderam seu líder e maior missionário. Monsenhor Jonas Abib era um espírito iluminado, um visionário que levou a palavra do Senhor a milhões de paulistas. Ele expandiu o trabalho de evangelização de forma inédita ao criar a maior rede de comunicação da Igreja Católica no Brasil. E propagou a Fé e a Verdade também no exterior, com as Frentes de Missões em outros países. Compartilho com todos os fiéis da Canção Nova a admiração e o respeito pela obra do Monsenhor Jonas Abib. Devemos nos confortar com a certeza de que sua alma imortal está com Cristo”.