Veja como foi a festa realizada para as mães da equipe Bom Todo

No último domingo, às 09:00hs da manhã, foi realizado no Shopping Cidade Luz, no Cinemaxxi, um evento em comemoração ao Dia das Mães.

Uma manhã com a presença de muitas mães especiais, música (Saxofone), fotos, filmagens, sorteios e entrega de brindes, assistiram o filme “Minha mãe é uma peça”, e foi oferecido um delicioso café da manhã.

Um dia festivo, onde a Guaraves pôde oferecer a todas as Mães Bom Todo, um dia de gratidão por tudo o que elas representam para a nossa empresa e para as suas famílias.

Agradecemos a todas que estiveram presentes e saibam que tudo foi preparado com muito amor e carinho para que esse dia fosse feliz, especial e inesquecível para vocês.

Agradecemos em especial a toda diretoria da Guaraves e a organização do evento por proporcionarem um momento tão incrível para as nossas colaboradoras Mães!

Amor de Mãe é Bom Todo!

