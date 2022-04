Veja vídeo: forte tempestade de raios em Belém do Brejo do Cruz faz cidade ficar sem iluminação na madrugada

Imagens divulgadas do município de Belém do Brejo do Cruz, no Sertão da Paraíba, registraram o momento da queda da energia elétrica da cidade por uma forte tempestade de raios na madrugada deste sábado (2).

Segundo dados da Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba (Aesa), foram observados 55,6mm de chuva no município durante a madrugada.

Veja o vídeo:

