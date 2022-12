Velório de Monsenhor Jonas Abib é aberto ao público e terá três dias de duração

A Comunidade Católica Canção Nova divulgou, no início da manhã desta terça-feira (13), os detalhes do velório e do sepultamento de Monsenhor Jonas Abib, que morreu na noite de segunda (12) por conta de uma insuficiência respiratória por broncoaspiração e disfagia motora.

O corpo do padre será velado até quinta-feira (15) no Centro de Evangelização Dom João Hipólito, que é parte da estrutura da sede da comunidade em Cachoeira Paulista (SP).