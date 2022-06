‘Velório de Simaria’: Simone faz homenagem à irmã em show e vira piada nas redes sociais

Depois de uma série de polêmicas e desentendimentos em público com a irmã, Simaria, da dupla Simone e Simaria, anunciou na última quinta-feira (16) que faria uma pausa na carreira para cuidar da saúde. No último sábado (18), Simone seguiu com a agenda prevista para a dupla e fez um show sozinha em Conceição do Mato Dentro, Minas Gerais.

Durante a apresentação da música “Amiga”, foram exibidas no telão fotos de Simaria em preto e branco, envoltas em uma moldura com flores. Não demorou para a homenagem virar piada na internet. “Meu Deus, essa festa virou um enterro”, brincou uma usuária do Twitter. “Parem de publicar esse vídeo, não aguento mais rir”, disse outra.