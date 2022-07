Veneziano celebra o apoio do ex-prefeito Erivan, vereadores e lideranças de Tacima

O pré-candidato a governador da Paraíba, Veneziano Vital do Rêgo (MDB) foi recebido com festa neste sábado (17) em Tacima, para a celebração dos apoios de diversas lideranças políticas ligadas ao grupo do ex-prefeito Erivan Bezerra. Além do próprio Erivan, Veneziano recebeu o apoio de quatro vereadores, ex-presidentes da Câmara Municipal local e outros líderes políticos de Tacima e região.

A festa celebrou os apoios em Tacima do ex-prefeito Tãozinho; dos quatro vereadores do MDB, Juarez, Daniel, Laerte e Admilson; dos ex-presidentes da Câmara Municipal Gileno Cesário, Maria da Luz e Eronides Daniel; do ex-vereador Manoel Avelino; de Lulinha, ex-candidato a prefeito de Araruna, da professora Mônica e de outras lideranças políticas.

Veneziano foi recebido na entrada da cidade em um café da manhã organizado por Erivan e lideranças. Depois, todos seguiram pelas ruas de Tacima, cumprimentando as pessoas nas casas e nas praças. Veneziano foi muito bem recebido pela população, com declarações de apoio e reconhecimentos pela sua atuação política em favor de Tacima e da região. Depois, todos se reuniram num almoço com a presença de amigos e correligionários.

Ao falar aos presentes, Veneziano recebeu de Erivan o pedido para, eleito governador, atuar em favor de Tacima e região, sobretudo na criação de oportunidades, através de áreas como as do turismo ecológico e de aventura, que são fortes na região, mas tem sido relegados pelo governador. “Nós temos aqui a Pedra da Boca, cachoeiras e outros atrativos que podem gerar emprego e riquezas para esta região, que precisam de um olhar diferenciado, o que não ocorre hoje”, afirmou Erivan.

Veneziano reafirmou o compromisso de, eleito governador, desenvolver uma arrojada política de turismo no estado, com investimentos na promoção do Destino Paraíba e a interiorização das ações, aproveitando potencialidades como as de Tacima e região. “Foi um sábado maravilhoso. Fui muito bem recebido pelo amigo Erivan e demais líderes locais que acreditam, confiam e tem esperança em uma Paraíba melhor, com oportunidades, a Paraíba que estamos propondo, através dos nossos compromissos assumidos e reafirmados. Com diálogo e trabalho, poderemos fazer muito mais pelo nosso estado”, afirmou Veneziano.

