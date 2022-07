Veneziano defende geração de emprego e promete teleférico em Frei Damião para alavancar turismo na região: “iremos fazer, será compromisso nosso”

“Custava nada que o estado fizesse um investimento para melhorar as condições de visitação no Santuário de Frei Damião a partir de um teleférico. Um valor pequeno, cerca de R$ 1 milhão, isso será compromisso nosso, a construção de um teleférico em Frei Damião”, disse.

O senador Veneziano Vital do Rêgo (MDB), pré-candidato ao Governo da Paraíba, prometeu, em entrevista ao programa Arapuan Verdade, desta sexta-feira (15), que fará o tão sonhado teleférico no Santuário de Frei Damião, em Guarabira.

“Custava nada que o estado fizesse um investimento para melhorar as condições de visitação no Santuário de Frei Damião a partir de um teleférico. Um valor pequeno, cerca de R$ 1 milhão, isso será compromisso nosso, a construção de um teleférico em Frei Damião”, disse.

Ele criticou a atual situação do turismo na Paraíba ao considerar como abandonado pelo atual governo. “O polo turístico de Cabo Branco segue parado. Já se passaram dois anos de anúncio e não tem nada lá. Os empresários não vem. A pessoa precisa se sentir atraído para investir em algum lugar. Do mesmo jeito está a construção do Centro de Convenções de Campina Grande, uma lentidão só nessas obras”, analisou ao destacar os principais projetos turísticos do estado para os próximos anos.

Como acompanhou o ClickPB, Veneziano também falou sobre os investimentos que fará no setor produtivo e na geração de empregos. “Temos condições de promover mudanças estruturais necessárias para o desenvolvimento do estado. Nosso foco será melhorar a vida das pessoas. O setor produtivo precisa de um olhar. Temos que dar condições de vida para a população em suas regiões, principalmente para quem tem uma maior carência, assim como os jovens que iremos criar um banco de talentos para promover os estágios e empregos”, disse.

ClickPB