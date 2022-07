Veneziano diz que liberação do MDB para apoio a Lula já era esperado e que até dia 15 anuncia vice de sua chapa

O senador Veneziano também falou acerca do anúncio do vice em sua chapa, deixando claro que poderá ser uma mulher.

Após o MDB abandonar a pré-candidatura à presidência de Simone Tebet (MS) e liberar os diretórios estaduais, principalmente da região Nordeste, para apoiar o pré-candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, o candidato ao governo da Paraíba, Veneziano, disse, em entrevista ao programa Arapuan Verdade, desta sexta-feira (1), que essa decisão já era esperada.

“Nós já tínhamos nos posicionado a favor de Lula desde o início. Essa decisão já era esperada pelo partido, principalmente pela reciprocidade que Lula tem aqui com a Paraíba em apoiar a nossa chapa”, destacou.

O senador Veneziano também falou acerca do anúncio do vice em sua chapa, deixando claro que poderá ser uma mulher. “Na próxima semana já discutiremos com os quadros que temos para a escolha do vice na nossa chapa. Até dia 15 de julho haveremos de ter a decisão do companheiro ou da companheira que estará na chapa”, destacou.

