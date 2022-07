Veneziano diz que nome de Deda reoxigena a política de Guarabira

O senador e presidente do MDB paraibano Veneziano Vital do Rego, esteve na noite deste sábado (2) na cidade de Guarabira, participando do lançamento oficial da pré- candidatura à deputado federal, do empresário Deda Claudino. Ele disse que o nome de Deda reoxigena a política local. Veja:









