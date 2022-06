Veneziano diz que vídeo com ‘fake news’ faz alusões caluniosas em tom agressivo e sem fundamento e classificou episódio como “infantil”

Veneziano contou ainda que as providencias já foram tomadas para identificar os autores

O senador paraibano Veneziano Vital do Rego (MDB-PB) disse que o vídeo apócrifo contendo ofensas contra ele, que está circulando através de várias contas de WhatsApp, faz “alusões caluniosas, em tom agressivo e sem fundamento”. Ele disse ainda que o episódio é um “ato infantil”, principalemente se estiver sendo usado como estratégia eleitoral.

“Sempre tratamos tudo com seriedade. Mesmo nos embates calorosos nunca fugi a ética, mas não posso aceitar que ainda veremos esses comportamentos, que existem pessoas que se valem desses expedientes baixos, subterâneos, de quem não tem valor algum”, declarou.

Veneziano contou ainda que as providencias já foram tomadas para identificar os autores, bem como quem está fazendo o vídeo circular. “Quem produziu essa calúnia, bem como aqueles que lançarem mão da repostagem serão identificados e serão tomadas as providencias que cabem”, concluiu.

O senador já formalizou uma denúncia junto à Polícia Legislativa do Senado Federal que já iniciou as investigações, que estão sob sigilo, para identificar e punir os responsáveis tanto pela postagem quanto pela replicação, considerando que a legislação atual pune não apenas o autor do material publicado, mas também quem espalha.

clickpb