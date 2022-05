Veneziano é contra privatização da CAGEPA e diz que ela sofre por causa da má gestão

Durante entrevista à jornalistas Michele Marques, no programa Manhã de Notícias, da TV Midia, nesta terça-feira(17), o senador paraibano Veneziano Vital do Rego(MDB), vice-presidente do Senado Federal, e atual pré-candidato a governador da Paraíba, falou sobre a questão que envolve a CAGEPA (companhia de Água e Esgotos da Paraíba) e o município de Santa Rita.

Mesmo diante da situação da CAGEPA, que segundo ele, sofre por causa da má gestão, Veneziano disse que é contra a privação do órgão estadual e que privatizar estes serviços é perigoso para a população. Veja:

