Veneziano e Nilda Gondim participam de jantar político com Lula nesta segunda-feira

A senadora Nilda Gondim (MDB-PB) confirmou que estará presente, juntamente com o senador Veneziano Vital do Rêgo (pré-candidato ao Governo da Paraíba pelo MDB), em jantar que será realizado nesta segunda-feira (11), em Brasília/DF, com o pré-candidato à Presidência da República pelo Partido dos Trabalhadores, Luiz Inácio Lula da Silva.

Os senadores paraibanos foram convidados pelo próprio Lula, segundo informou o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) em entrevista, por telefone, à Rádio Comunitária de Esperança, onde estavam sendo entrevistados o senador Veneziano Vital do Rêgo e os petistas Ricardo Coutinho (pré-candidato a senador) e Luiz Couto (pré-candidato a deputado federal).

Convidado por Lula para coordenar sua campanha presidencial, Randolfe Rodrigues afirmou não haver dúvida de que, na Paraíba, Lula estará junto do palanque de Ricardo Coutinho e de Veneziano, e acrescentou: “O Partido do presidente Lula é o Partido dos Trabalhadores, que é o partido de Ricardo Coutinho e de Luiz Couto, que estão com Veneziano. Além disso, o presidente Lula sempre teve, e tem, um enorme e especial carinho e respeito pela Família Vital do Rêgo. Inclusive, outrora, o então senador Vital do Rêgo integrou a base de apoio do seu governo e contribuiu muito no Senado para os governos do Partido dos Trabalhadores. E Veneziano de igual forma”, enfatizou.

Em postagem em suas mídias sociais, sob o título “Randolfe desenha o palanque de Lula na Paraíba”, a senadora Nilda Gondim disse que “a declaração de Randolfe é uma pá de cal na onda de fake news patrocinada e mal-intencionada”, acrescentou que o cardápio principal do jantar com Lula será a discussão em torno de estratégias para a “construção da pacificação nacional para o Brasil voltar a ser uma Nação acolhedora, mais justa socialmente e próspera”, reafirmou que a Família Vital estará com Lula, assim como Lula estará com Veneziano na Paraíba, e aproveitou para falar do respeito e da admiração que a Família Vital tem para com Lula e para com o senador Randolfe.

