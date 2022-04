Veneziano e Ricardo Coutinho começam a percorrer a Paraíba

O senador Veneziano Vital do Rêgo, pré-candidato ao Governo pelo MDB, e o ex-governador Ricardo Coutinho (PT), que colocou o nome para o Senado, começam a percorrer a Paraíba, a partir deste domingo (10). As informações são do Blog Sony Lacerda.

O “Diálogo com a Paraíba” tem início pelo Brejo, mais precisamente em Solânea. Veneziano tem dito a aliados que o apoio a Lula está mantido independente do nome a ser indicado pelo blocão formado por MDB, União Brasil, PSDB e Cidadania para disputar contra o petista.

Disse ter carta branca do presidente nacional do partido, Baleia Rossi, para seguir com “L”. Se a carta permanecerá branca, é outra história.

Tem ainda o fato de que o PSB, nesse momento, apresenta o nome de Geraldo Alckmin para vice de Lula. Uma aliança que, em tese, beneficia muito mais o governador João Azevêdo do que mesmo o emedebista.

Sony Lacerda

