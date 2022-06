Veneziano e Ricardo Coutinho encontram Lula e conversam sobre apoio nas próximas Eleições

O pré-candidato a governador da Paraíba Veneziano Vital do Rêgo (MDB) e o pré-candidato a senador Ricardo Coutinho (PT) encontraram o pré-candidato a presidente Lula na tarde desta quinta-feira (16), em Natal. Na oportunidade, o petista gravou um vídeo declarando apoio às candidaturas na Paraíba. Lula disse que a sua vinda à Paraíba aguarda a data do anúncio formal das candidaturas de Veneziano e de Ricardo.

Veneziano e Ricardo foram convidados por Lula para acompanha-lo em uma programação na capital potiguar e para uma reunião reservada. Em Natal, Lula, Veneziano e Ricardo visitaram a Feira Nordestina de Agricultura Familiar ao lado do petista, no Centro de Convenções de Natal; e participaram de um ato público com foco em pequenos e médios produtores rurais, cooperativismo e economia solidária, na Arena das Dunas.

Em meio à programação, houve um encontro reservado entre Lula, Veneziano e Ricardo para tratar de estratégias políticas relacionadas à pré-campanha e à campanha eleitoral que se aproxima e, também, de propostas conjuntas que serão apresentadas à população brasileira e, em especial, aos paraibanos, com ênfase em programas sociais e foco em alternativas para gerar empregos e reduzir a pobreza.

“Meus companheiros e companheiras da Paraíba, como vocês percebem, eu estou aqui com o nosso senador Veneziano e com o nosso ex-governador Ricardo Coutinho. O nosso ex-governador com certeza será o nosso senador e o atual senador (Veneziano) será o futuro governador da Paraíba. Todos vocês sabem que o PT está apoiando a pré-candidatura de Veneziano, como vocês sabem que apoiamos a pré-candidatura de Ricardo Coutinho. E eu, na verdade, só estou esperando o dia que o Veneziano e o Ricardo Coutinho irão fazer o lançamento público da campanha para eu poder comparecer, ou em João Pessoa ou em outra cidade da Paraíba, para que a gente possa ajudar o povo paraibano a eleger Veneziano governador e Ricardo senador. Esperem que, logo, logo, eu estarei na Paraíba”, disse Lula.

Na oportunidade Veneziano e Ricardo agradeceram a reafirmação do apoio de Lula Às suas pré-candidaturas.

clickpb