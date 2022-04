Veneziano recebe o apoio do prefeito, vice e vereadores de Logradouro

O prefeito e o vice-prefeito da cidade de Logradouro, Marinaldo Cruz (PSDB) e Severino Bondade (PSD), respectivamente, declararam, nessa quinta-feira (31), apoio à pré-candidatura ao Governo do Estado do atual vice-presidente do Senado Federal, Veneziano Vital do Rêgo (MDB).O anuncio aconteceu após reunião do prefeito e vice-prefeito com o senador Veneziano e com o deputado estadual Anderson Monteiro na sede do MDB, em João Pessoa.

Por meio das suas redes sociais, o senador emedebista agradeceu as adesões, que também reúnem vereadores e lideranças políticas de Logradouro. “Recebemos com muita alegria, ao lado do nosso deputado estadual Anderson Monteiro, o apoio do prefeito Marinaldo Cruz, do vice-prefeito Severino Bondade e dos vereadores Lecinho, Abimael Júnior, Wellinton Lima e Marcos. Reafirmamos mais uma vez o compromisso com a Paraíba e com a cidade. Avante”, destacou Veneziano.

