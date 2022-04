Venom 3 e filme do El Muerto são anunciados pela Sony Pictures

Meses após o filme Venom: Tempo de Carnificina ter sido lançado nos cinemas, agora a Sony Pictures segue em frente trabalhando em novos projetos do seu Aranhaverso. E assim, agora foi oficializado pelo estúdio que dois deles são Venom 3 e um filme do persongem El Muerto.

Segundo informações do site Coming Soon, o estúdio usou o seu painel na CinemaCon para confirmar oficialmente que já está trabalhando no novo filme que acompanha Eddie Brock e o seu simbionte.

Até o momento não foram revelados detalhes da trama do terceiro filme do Venom, mas o seu anúncio oficialmente não foi visto como uma surpresa por conta dos comentários anteriores de Amy Pascal que já indicavam o seu desenvolvimento.

O ponto que acabou surpreendendo o público na ocasião foi a revelação da Sony Pictures de que está trabalhando em um filme protagonizado pelo vilão do Homem-Aranha conhecido como El Muerto, que por sua vez será protagonizado por Bad Bunny.

A estreia de El Muerto também já está definida para 12 de janeiro de 2024.

Resultados de Tempo de Carnificina fizeram Venom 3 ser anunciado

Após seu lançamento nos cinemas em outubro, Venom: Tempo de Carnificina quebrou recordes de bilheteria em tempos de pandemia ao se tornar o segundo filme de maior bilheteria de 2021 nos EUA, com um bruto doméstico de mais de US$ 200 milhões e um bruto mundial de mais de US$ 480 milhões.

O filme foi dirigido por Andy Serkis a partir de um roteiro escrito por Kelly Marcel, baseado em uma história de Tom Hardy e Marcel.

Sobre o El Muerto

Nos quadrinhos, Juan-Carlos Estrada Santos é a identidade secreta do poderoso lutador El Muerto. Suas habilidades foram passadas de geração em geração. O Homem-Aranha resgatou El Muerto no hospital quando o personagem El Dorado veio reivindicar sua vida e os dois lutaram juntos para derrotar o adversário, que conseguiu escapar.

