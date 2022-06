Vento derruba teto do Parque do Forró em Duas Estradas desaba

Fortes ventos derrubaram o teto do Parque do Forró, localizado na cidade de Duas Estradas, Agreste Paraibano. De acordo com as informações chegadas nesse momento à nossa redação, ninguém saiu ferido. A queda do teto foi ocasionada por conta de uma forte rajada de vento por volta das 11:50h. Os moradores das residências próximas ao parque, disseram que se assustaram com o barulho dos escombros.

O local é palco de vários eventos programados pela prefeitura, e nao havia registro de nenhuma avaria na estrutura do prédio.

