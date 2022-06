Vereador de Porto Alegre-RS morre aos 46 anos, após mal súbito em prova de natação

Político do PDT chegou a ser socorrido e levado a uma UPA, mas as tentativas de reanimação não funcionaram

O vereador de Porto Alegre (RS) Mauro Zacher (PDT-RS) morreu neste domingo (26) enquanto participava de uma prova de natação em Fortaleza (CE). Segundo a assessoria de imprensa do político, ele chegou a ser socorrido e levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), no entanto, as tentativas de reanimação não funcionaram. A informação é do R7.

Zacher tinha 46 anos e estava no quinto mandato consecutivo na Câmara Municipal de Porto Alegre, o que o fez ser o vereador com o maior número de reeleições ininterruptas no estado. Ele deixa a esposa Anete, os filhos Léo e Martina, a mãe Sandra e os irmãos Flávio e Jésica.

Nas redes sociais, políticos e partidos lamentaram a morte de Zacher. “Nossos sentimentos aos familiares e amigos”, disse, em nota, o diretório do PDT no Rio Grande do Sul.

Ciro Gomes, pré-candidato à Presidência da República pela legenda, também comentou sobre a morte. “Com muita tristeza recebi a notícia do falecimento do meu amigo e companheiro Mauro Zacher. Vereador de Porto Alegre, combativo e muito atuante, teve um mal súbito enquanto participava de uma prova de natação em Fortaleza”, escreveu.

“Estou profundamente chocado com a perda do companheiro Mauro Zacher, vereador de Porto Alegre, hoje, durante prova de natação em Fortaleza. Minha solidariedade e conforto a sua família. Que Jesus Cristo o receba com muita luz. Siga em paz que vamos continuar sua luta”, comentou Carlos Lupi, o presidente nacional do partido.

