Vereador desliga disjuntores para interromper sessão extraordinária em Cuité de Mamanguape

A Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape, município localizado a cerca de 01h de João Pessoa, Capital da Paraíba, foi palco de um acontecimento, no mínimo, inusitado, por causa do presidente da Casa Legislativa, vereador José Ronaldo Dutra.

O fato se deu, na última semana, quando o presidente, que faz oposição contra a atual administração municipal, se recusou a aceitar a realização de uma Sessão Extraordinária solicitada pelo grupo de situação, se retirou do plenário e ficou do lado de fora do plenário desligando os disjuntores para que a Casa Legislativa não tivesse energia elétrica para realizar a dita Sessão.

No primeiro momento em que faltou a energia no plenário da Câmara, um vereador de situação foi verificar o que houve, encontrou os disjuntores desligados e os reativou. Porém, o presidente José Ronaldo, voltou a desligar os disjuntores exatamente no momento em que a sessão seria reiniciada, fato que provocou o início de uma discussão.

O ocorrido chegou a ser registrado em vídeo por alguns parlamentares.

Para impedir que o presidente da Casa voltasse provocar a falta de energia no plenário, foi necessário que um vereador de situação ficasse de ‘plantão’ junto aos interruptores. Fato também registrado em vídeo.

Por conta do ocorrido, o presidente da Câmara Municipal de Cuité de Mamanguape, passou a ser chamado, por alguns, de ‘vereador apagão’.

A Sessão

A Sessão Extraordinária, em caráter de urgência, foi solicitada pelos vereadores de situação, que formam maioria na Casa e que, cansados de terem o pedido negado, chegaram a, documentalmente, ‘suplicar’ deferimento da solicitação.

Por isso, no momento em que receberam mais uma negativa do presidente da Câmara que, por sua vez, se retirou da Sessão, o vice-presidente, José Domingos da Silva Filho, assumiu a ‘cadeira maior’ e deu início aos trabalhos extraordinários, fato este que revoltou o presidente que, numa crise de despreparo, preferiu ficar na porta da Câmara desligando os disjuntores para cortar a energia do prédio no momento da dita sessão que aconteceria para discutir matérias de interesse da atual gestão municipal em benefício da população local.

Dentre os temas a serem discutidos na Sessão Extraordinária estavam a abertura de Crédito Especial no Orçamento do exercício de 2022 para aquisição de ambulância.

Clique aqui e confira a íntegra do documento de ‘súplica’.

Clique aqui e confira a íntegra do Projeto de Lei nº 04/2022 e aqui para conferir detalhes do convênio para a aquisição da ambulância.