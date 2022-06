Vereador Raimundo Macedo solicita estudo para implantação de novos cursos na UEPB Guarabira

O vereador Raimundo Macedo comemorou a aprovação, pela Câmara de Guarabira, de requerimentos de sua autoria e destacou a importância de um pleito voltado para a educação, que pode vir a beneficiar às regiões do brejo e curimataú.

Raimundo solicitou, oficialmente, que a Reitoria da Universidade Estadual da Paraíba faça um estudo para viabilizar a oferta de novos cursos no Campus III, localizado em Guarabira. Segundo o parlamentar, os cursos ofertados são importantes mas, sofrem um processo de saturação, tendo em vista que, o curso mais recente já tem cerca de 25 anos.

Raimundo ressalta que a disponibilidade de novos cursos alcançaria muitos jovens guarabirenses que fazem uso do Programa Transporte Universitário o que, segundo o vereador, traria mais tranquilidade para as famílias, menos desgaste físico para os alunos e economia para a administração municipal. “Cursos como nutrição, fisioterapia, psicologia, dentre outros, se ofertados aqui poderia acolher um percentual considerável dos alunos que se deslocam para outras cidades, através do Transporte Universitário. Isso traria menos esforço físico para os alunos, deixaria muitas famílias ainda mais tranquilas, e ainda geraria economia para a gestão municipal, que poderia investir ainda mais no próprio Programa ou em outras áreas” – pontuou o vereador.

O parlamentar ainda lamentou que o orçamento destinado, por exemplo, para Assembleia Legislativa seja superior ao destinado para Universidade Estadual da Paraíba, ressaltando a constante cobrança, por parte dos que fazem a UEPB, para melhoria de questões estruturais e de expansão.

