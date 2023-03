Vereador Ramon Menezes diz que escolas do município estão sem reparos, energia cortada e alunos sem fardamentos

O vereador Ramon Menezes (MDB), da cidade de Guarabira, Agreste Paraibano, presidente da Comissão de Educação fez graves denúncias contra a gestão do prefeito Marcus Diogo, especificamente na secretaria de educação municipal.

Segundo Ramon, além do vergonhoso “kit” dado aos alunos da rede municipal, ele constatou que há a escola sem reparos, com a energia cortada e alunos sem fardamento. Veja as declarações do vereador durante entrevista à TVMidia.

