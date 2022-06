Vereadora Isaura entrega comenda “Mérito da Saúde” ao médico Moisés Diôgo

A vereadora Isaura Barbosa homenageou o médico Moisés Diôgo, irmão do prefeito Marcus Diôgo, com a comenda “Mérito da Saúde”. A Homenagem foi durante sessão especial, realizada na última quinta-feira (9), quando foi encerrado o primeiro semestre do legislativo guarabirense. Moisés Diôgo é diretor do Hospital Universitário, em João Pessoa.









