Vereadores de Cabedelo que votaram em Pedro Cunha Lima no 1° turno aderem a João

O vereadores de Cabedelo, Alex Lucena e Júnior Paulo, ambos do Republicanos, que apoiaram o candidato Pedro Cunha Lima (PSDB) no último dia 2, aderiram ao governador e candidato à reeleição João Azevêdo (PSB), neste segundo turno. A adesão foi articulada pelo deputado estadual Tião Gomes (PSB).

“Estamos nesse momento desembarcando do nosso apoio à candidatura do Pedro Cunha Lima e embarcado no projeto de reeleição do atual governador da Paraíba João Azevêdo, por entender que ele representa o melhor projeto para a Paraíba”, disse o vereador Júnior Paulo.

Já o vereador Alex Lucena ressaltou que o o atual governador se comprometeu em continuar levando melhorias ao Porto de Cabedelo e para toda Paraíba.

João também recebeu, nesta quinta-feira, o apoio dos candidatos a deputado Professor Francisco, Deninho Gari, Júnior Felix, Lana Dantas; do vereador de São Sebastião de Lagoa de Roça, Pinino, e do suplente, Galeguinho, além do pastor Emanuel.

