Vereadores Nal Fernandes, Renato Meireles e Zé do Empenho trabalham para unir oposição em Guarabira

Na manhã desta sexta-feira (10), os Vereadores Nal Fernandes, Renato Meireles e Zé do Empenho se encontraram com o Advogado Antônio Teotônio para discutir a unidade do bloco de Oposição em Guarabira.

Ainda nesta semana, os Vereadores estiveram reunidos com o Secretário-Chefe do estado, Roberto Paulino, e levaram a pauta de unidade da Oposição diretamente para o Secretário de Administração do Governo da Paraíba, Tiberio Limeira, que é um dos “homens fortes” do Governo João Azevedo.

O vereador Nal Fernandes (MDB), que já foi líder da oposição na Casa Osorio de Aquino, em vários depoimentos já reafirmou que trabalha pela união. Em seu primeiro discurso desde que assumiu a liderança do Bloco de Oposição na Câmara de Guarabira, o Vereador Renato Meireles (PSB), afirmou que um de seus objetivos é trabalhar pelo diálogo com intuito de unir os grupos que fazem oposição a atual gestão da Prefeitura de Guarabira. Já o vereador Zé do Empenho (PDT) tem argumentado a importância dessa união para que nas eleições de 2024, o grupo unido apresente nomes com respaldo popular para vencer.

Os vereadores estão alinhados no entendimento que não é o momento para escolher o nome dos candidatos, mas que precisam ter a oposição unida quando chegar o momento destas decisões.

No decorrer desta semana foi noticiado na imprensa da cidade que o Advogado Antônio Teotonio havia se retirado de uma reunião com líderes do grupo que ele compõe deste 2022, após notar a discordância e incomodo de alguns participantes com sua opinião de que a Oposição de Guarabira tem que se unir.

Em 2020, a oposição disputou as eleições apresentando dois nomes. Roberto Paulino e Beto Meireles obteve 10.908 votos, Antônio Teotônio e Jader Filho conquistou 6.721. Somando os votos a oposição atingiu 17.629 votos, o que representa quase 2.983 votos a mais do que o candidato Marcus Diogo que venceu com 14.646 votos.

Após essas reuniões e encontros ficou evidente que a maioria dos membros que fazem oposição em Guarabira compartilham do mesmo entendimento e visam a união. Enquanto uma minoria, caminha para o isolamento político.

