Viagem à China poderá ficar para maio, dizem interlocutores de Lula

Fontes do Planalto afirmam que é mais provável remarcar visita aos chineses para maio por conta de agenda fechada em abril

A despeito da vontade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva de remarcar a viagem à China com brevidade, auxiliares do mandatário afirmaram que o mais provável seria agendar a visita para o mês de maio. No mesmo período, o petista participará da reunião do G7, no Japão.

No próximo mês, o presidente já tem viagens marcadas para Portugal e Espanha, portanto, fechar a viagem para a China em abril faria o governo ter de rever este cronograma.

A nova data, porém, depende ainda da agenda dos chineses e será acordada com assessores do país asiático nos próximos dias.

A equipe médica responsável pela saúde do presidente indicou descanso de aproximadamente dez dias para o tratamento da pneumonia leve que fez o Planalto adiar e cancelar a viagem de Lula à China.

Sem Lula, aproximadamente 20 acordos bilaterais entre Brasil e China serão adiados à espera de uma nova data de visita de Lula ao país.

Fonte: CNN Brasil

