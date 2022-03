Vice-prefeito de Atibaia é baleado após briga por vídeos na rede social; veja imagens

Fabiano agrediu o homem, que estava armado e fez vários disparos. Uma câmera de segurança flagrou a briga dos dois, que aconteceu por volta das 18h na casa do comerciante Júnior Humberto de Oliveira no bairro Jardim Imperial.

As imagens, postadas nas redes sociais, deram início a uma discussão entre eles. Em conversas por aplicativo, o vice-prefeito disse que iria até a casa de Júnior, que o esperou no portão.

A defesa do comerciante alegou que o caso se tratava de legítima defesa, que ele teria sido agredido pelas costas e não se recusou a colaborar com a polícia.

“Ele fez o disparo com a intenção de assustar o vice-prefeito, parar as agressões e em sua proteção e da família. Não houve disparo com a intenção de matar. Inclusive, ele quem acionou a polícia, entregou a arma e as imagens”, informou o advogado Danilo Gerage.

Segundo o boletim de ocorrência a que o g1 teve acesso, a polícia informa que o autor fez vários disparos até que as munições acabassem. Além disso, o comerciante alegou que pegou a arma no porta-luvas do carro após os golpes, surpreendido com a agressividade do vice-prefeito. Mas a polícia aponta que o lapso entre os golpes e os disparos não permitiriam essa movimentação, e levanta a suspeita de que ele já estivesse armado com a intenção de atirar.