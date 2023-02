Vice-prefeito de Guarabira critica gestão municipal, deputada Camila e propõe a formatação de um projeto politico que una as oposições

Ao participar do programa Notícias em Pauta, ancorado pelo radialista Professor Josa, neste sábado (18), o atual vice-prefeito de Guarabira, Dr. Wellington Oliviera, fez fortes criticas a gestão municipal e a deputada estadual Camila Toscano. Segundo Dr. Wellington, a saúde de Guarabira está abandonada, sem até copo descartável para as pessoas tomarem água e no entanto a deputada Camila Toscano silencia diante de todo esse caos administrativo. “Uma gestão que faz muito pouco por Guarabira. É a gestão do faz de conta. O povo fala muito contra essa gestão. Segundo o vereador Zé do Empenho, há 20 milhões nos cofres da prefeitura, mas falta copos nas repartições públicas para o povo tomar água. A praça do alto da boa vista está acabada, uma creche que há mais de 04 anos não foi concluída. Em Tananduba o posto está abandonado por essa gestão incompetente, a saúde está na UTI em Guarabira e tudo isso tem o silêncio da deputada Camila. Ela falou alguma vez sobre isso? alguma crítica a gestão por isso? A deputada eleita do prefeito não tem dito nada, não tem detectado nenhum erro na gestão municipal. A única deputada de Guarabira não ver defeitos na atual administração. O prefeito é um grande ator, diz que a cidade é uma paris, mas na cabeça dele”, afirmou o vice-prefeito.

Ele também criticou os valores investidos na festa da Luz, ponderando que se poderia ter feito uma festa melhor, com gastos menores. “A festa da Luz ultrapassou os 03 milhões. Sozinhos, três cantores levaram mais de 1,5 milhões (João Gomes, Léo Santana e Wesley Safadão). Teríamos condições de ter feito uma festa até melhor, com gastos menores. Foram gastos trinta e cinco mil e quatrocentos reais com tecidos, 137 mil reais em locação de banheiros. Seria necessário mesmo tudo isso? reduziu-se os dias de festa e aumentaram os gastos”, afirmou Dr. Wellington.

O vice-prefeito de Guarabira defende um projeto novo para a cidade, projeto que una as oposições, mas não em torno de um nome apenas. “Defendo que Guarabira comece a formatar um projeto novo para sair dessa mesmice dos políticos, um projeto que não seja apenas em torno de nomes e que possa unir as oposições”, defendeu.

