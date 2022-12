Vídeo: advogado pichador interrompe coletiva de senadores e ataca PT

Veja a abordagem do advogado aos senadores:

Exame sanguíneo

Visivelmente constrangido com a paralisação da coletiva, o senador Lasier Martins resolveu responder Claudemir . “Sugiro que o senhor se submeta a um exame médico para extração do sangue e que possa verificar a confirmação do que o senhor está falando”, respondeu.

O advogado se tornou alvo de investigação da PCDF após as primeiras pichações estamparem a fachada dos ministérios da Saúde e da Agricultura. Integrantes do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM) começaram a patrulhar a região a fim de tentar localizar o vândalo. Poucos dias depois, policiais legislativos do Senado Federal chegaram a correr atrás do suspeito, mas não o alcançaram. No entanto, o pichador deixou cair uma mochila.

Com a pista, as autoridades descobriram a identidade do homem que estava manchando os monumentos com ataques ao PT e alguns políticos ligados à legenda. Mesmo assim, ele não parou e ainda sujou as paredes do Museu Nacional da República, os Anexos do Senado e da Câmara dos Deputados. O Ministério das Relações Exteriores e a Catedral de Brasília também não escaparam.

Veja imagens das pichações: