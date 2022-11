Vídeo: agente da PRF agride funcionário de loja de conveniências no PR

Neste momento, Torres começou a agredir o rapaz. De acordo com a PM, o atendente teria sido enforcado e empurrado pelo agente, que chegou a mostrar a carteirinha funcional para provar que faz parte da PRF.

Torres se recusou a fazer o teste do bafômetro, foi preso e liberado após pagar R$ 2 mil de fiança. No carro do agente, a polícia apreendeu um colete balístico da PRF, uma pistola de uso da corporação e munições.

Em nota, a PRF afirmou que investiga o caso e que Torres responde a um “procedimento disciplinar”. Segundo a corporação, o servidor estaria de folga no dia do ocorrido.