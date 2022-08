Vídeo: ajudante de pedreiro é atingido por pilar em obra no SOF Sul

Nesta quarta-feira (3/8), por volta das 9h, um ajudante de pedreiro ficou ferido após ser atingido por um pedaço de concreto no Setor de Oficinas Sul (SOF Sul), na Zona Industrial do Guará. A vítima trabalhava no canteiro de obras da City Engenharia, no Setor de Garagens e Concessionária de Veículos Sul (SGCV), no Park Sul.

Uma equipe administrativa do Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (CBMDF) passava pelo local no momento do acidente. Trabalhadores da obra interpelaram o veículo e pediram ajuda. Os bombeiros acionaram o quartel da corporação mais próximo do local, que enviou outra guarnição para resgatar o jovem de 23 anos em um fosso escavado com, aproximadamente, 3m de profundidade.

Segundo o CBMDF, um pedaço de pilar que era retirado para a construção de caixa de contenção caiu em cima do operário, que teve ferimentos no tórax e na clavícula esquerda. Ele também apresentava escoriações pelo corpo.

Após a imobilização da vítima, a equipe de socorro usou uma prancha rígida para retirá-la do buraco. O ajudante de pedreiro estava consciente, orientado e estável quando foi transportado para o Hospital de Base.

