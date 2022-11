Vídeo: apoiadores de Bolsonaro em Goiânia pedem intervenção militar

Goiânia – Apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) realizaram na tarde desta segunda-feira (31/10) uma manifestação na Praça dos Expedicionários, localizada na Avenida Perimetral com a Avenida Vera Cruz, ao lado do quartel do Exército, no Jardim Guanabara, na capital goiana, para pedir intervenção militar, após a vitória do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas Eleições 2022

Os manifestantes queimaram pneus e objetos e bloquearam o trânsito.

A manifestação acontece após o segundo turno das Eleições 2022, em que Bolsonaro foi derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva.