Vídeo: Avião da DHL derrapa durante pouso e se parte em dois na Costa Rica

Um Boeing 757-200F de matrícula HP-2010DAE operado pela DHL (Aero Expreso) partiu-se em dois após sair da pista. O incidente ocorreu no aeroporto internacional de San Jose (SJO), na Costa Rica. A aeronave cumpria o voo D07216 com destino ao Aeroporto Internacional La Aurora, na Guatemala (GUA).

Vídeos que estão circulando nas redes sociais, é possível ver em detalhes o momento em que um dos pneus do trem de pouso da aeronave estoura, bem como a aeronave acaba perdendo o controle do táxi e caindo em um pequeno barranco nas proximidades da pista.

Segundo o Corpo de Bombeiroso, poucos minutos após a decolagem para a Guatemala, a tripulação identificou problemas hidráulicos no trem de pouso da aeronave retornnando para o aeroporto de origem. No momento do incidente duas pessoas a bordo, sendo o piloto e o copiloto.

Compartilhe isso: Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

Instagram



Curtir isso: Curtir Carregando...