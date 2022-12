Vídeo: bolsonaristas encenam crucificação de Jesus no QG de Brasília

Acampados há mais de um mês em frente ao Quartel General do Exército em Brasília , um grupo de bolsonaristas aproveitou do momento de fé para encenar o sofrimento de Jesus na cruz.

As imagens mostram um circulo de oração, enquanto um jovem, com uma coroa de espinhos e vestido com um pano branco, é “pregado” junto a um poste da praça do QG

▶️Vídeo: bolsonaristas encenam crucificação de Jesus no QG de Brasília Vídeo mostra um circulo de oração de bolsonaristas, enquanto um jovem, com uma coroa de espinhos, é "pregado" no poste do QG de Brasília Leia: https://t.co/Bg5imavYTN pic.twitter.com/ag5aC28fgD — Metrópoles (@Metropoles) December 11, 2022

A manifestação

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL) estão acampados em frente ao QG do Exército há mais de mês. Eles não aceitam o resultado das eleições de 2022, que elegeu Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como o próximo presidente do Brasil.

No local, há manifestantes fixos, que passaram a morar em barracas. E também há os militantes do tipo visitante, que vão passear no local com a família e até mesmo os pets, mas ficam por lá apenas curtos períodos de tempo.

Entre as tendas oficiais dos organizadores que distribuem alimentação gratuita e as barracas nas quais os manifestantes dormem, o comércio funciona a todo vapor. Os ambulantes vendem diversos produtos, em um esquema bem semelhante a uma feira.

metropoles