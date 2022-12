Vídeo: Bolsonaristas fazem protesto e lotam pista em frente ao Planalto

Bolsonaristas fazem protesto e lotam pista em frente ao Planalto Cerimônia na Praça dos Três Poderes, em Brasília, contou com a presença do ministro da Defesa e de bolsonaristas que estão acampados no QG. Leia: https://t.co/H1S1S6P6oc pic.twitter.com/viinfiAQuG — Metrópoles (@Metropoles) December 4, 2022

A solenidade, que ocorre no primeiro domingo de cada mês, não contou com a presença do atual mandatário, que segue recluso no Palácio da Alvorada sem compromissos oficiais.

A cerimônia foi realizada na Praça dos Três Poderes e contou com a presença do ministro da Defesa, general Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do comandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. O jornalista bolsonarista Oswaldo Eustáquio também esteve presente.