Vídeo: bolsonaristas pedem intervenção extraterrestre em Porto Alegre

O registro mostra pessoas que apontam a luz emitida pela lanterna de celulares para o céu, em uma espécie de código para fora do planeta. Nas cenas, uma mulher chega a pedir: “Olha para nós, general!”

Em um cartaz, no centro da roda de manifestantes bolsonaristas, lia-se “SOS”, também iluminado e apontado para o céu. Algumas pessoas portavam camisetas e bandeiras do Brasil.

Também no domingo (20), manifestantes foram gravados pedindo socorro às Forças Armadas utilizando a Linguagem Brasileira de Sinais (Libras). Em outra oportunidade, em 18 de novembro, o grupo se reuniu no local e, com lanterna e flashs apontados para cima, formou a frase “SOS FA”, um pedido de socorro às Forças Armadas.

O registro que repercutiu nas redes sociais foi feito pelo fotógrafo Marcelo Nunes e publicado no Facebook. “Pessoal, fui dar um rolê de bike como faço sempre. Filmei essa pérola dos golpista pedindo ajuda extraterrestre com celular na cabeça, fazendo sinais de luz e pedindo ajuda do ‘general’”, afirma a publicação.

No Twitter, a cena virou motivo de piada. “Essas pessoas precisam ser estudadas”, debochou uma usuária. Outros, porém, demonstraram preocupação. “Acho que estamos passando da fase da graça e estamos sentindo medo desse povo”, afirmou outra.

metropoles