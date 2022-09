VÍDEO: Cachorro rouba refeição de motoboy distraído

Um cachorro esperto arrumou problemas pra um entregador de refeições delivery no último domingo (11), no município de Mocajuba, no Baixo Tocantins, no Pará. O circuito de câmeras de segurança da residência flagrou o momento inusitado e o vídeo foi compartilhado nas redes sociais nesta quarta-feira (14). Assista acima.

No vídeo, é possível ver que o entregador posiciona a refeição de mau jeito na mochila térmica. A refeição cai no chão enquanto o entregador se distrai chamando o cliente na porta da residência. O cãozinho muito astuto que passava nota a refeição no chão e, sem alarde, se aproxima e pega a sacola na boca.

Em seguida, como se soubesse que estava aprontando, o cachorro atravessa a rua e invade um terreno baldio. Somente depois que o cachorro já está longe, o entregador percebe algo errado. As imagens do trabalhador procurando a marmita misteriosamente desaparecida são de dar dó.

